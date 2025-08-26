Українська оперна співачка Анна Старушкевич поділилася в інтерв'ю 24 Каналу, наскільки російська пропаганда впливає на британців та місцеве мистецьке середовище.

Чи впливає російська пропаганда на британців?

Українська діячка поділилася, що російська пропаганда "своє робить", і що її кількість у Великій Британії не надто зменшилася. З одного боку, є європейці та британці зокрема, які стали набагато свідомішими щодо впливу російської пропаганди, але "їм потрібно розжовувати".

До того ж пропаганда проникає у думки британців через мистецтво.

демонстративно виходила з зали, коли виконували твори російського композитора. Це був мій стейтмент, що я не буду присутня при виконанні цього твору. Тоді у людей виникають запитання: "Чому вона так зробила?". І можна пояснити,

– поділилася діячка.

Анна Старушкевич поставила собі за мету показувати українське та робити культуру більш присутньою, втім, вона зазначила, що російська культура у Європі залишається популярною.

Зокрема, нещодавно до Королівської опери повернули росіянку Анну Нетребко, що неодноразово виступала рупором Кремля. Більшість митців проти цього рішення, та новий директор Королівської опери не зважає на протести.