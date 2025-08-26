Напередодні події оголосили про запуск нового спеціального залізничного експрес-маршруту, що з'єднує Рим (Італія) з Мюнхеном (Німеччина). Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Як у Німеччині відзначають Октоберфест?

Октоберфест, який вважається найбільшим пивним фестивалем у світі, відбудеться з 20 вересня по 5 жовтня 2025 року. Цей щорічний захід, який має багату історію, починаючи з 1810 року, приваблює близько 6 мільйонів відвідувачів.

Відвідувачі фестивалю можуть насолодитися вибором пива виключно з мюнхенських і баварських пивоварень, яке подається у великих наметах "Лузі Терези". Окрім пива, можна поласувати різноманітними місцевими делікатесами, вдягнувши при цьому традиційне баварське вбрання.



Октоберфест у Мюнхені / Фото Unsplash

Фестиваль є не лише культурною подією – він також робить значний внесок у німецьку економіку. Щорічно захід приносить в середньому 1 мільярд євро.

Як дістатися на Октоберфест потягом?

Відправлення "Мюнхенського експреса" заплановано на п'ятницю о 20:00 з римського вокзалу Терміні, а зворотний рейс – на понеділок.

Пасажири можуть забронювати квитки на цей рейс через RailBook на два вікенди: 26 вересня та 3 жовтня. Ранні квитки, придбані до 7 вересня, доступні за ціною від 99 євро.

Квитки також можна забронювати з таких італійських міст, як Верона, Тренто, Больцано, Брессаноне, Фортецца, Віпітено, Колле-Ізарко та Бреннеро.

Забудьте про стрес водіння і непотрібні зупинки: з нами веселощі починаються одразу ж, тільки-но ви сідаєте у вагон... На борту нашого поїзда на вас чекають розваги в баварському стилі, які допоможуть вам перейнятися духом Октоберфесту,

– йдеться в рекламі.

Італійська туристична компанія FS Treni Turistici Italiani, відповідальна за експлуатацію поїзда, оголосила, що пасажири можуть розраховувати на "комфортну та легку" подорож. На борту поїзда мандрівникам буде запропоновано широкий вибір напоїв бурштинового кольору.

А пасажири, які прагнуть більш спокійної подорожі та сну, а не веселощів, можуть забронювати місця у спальних вагонах.

Перебуваючи в іншій країні, слід знати й про певні правила. Місцеві жителі розповіли про найпоширеніші помилки туристів за кордоном.