Украинская оперная певица Анна Старушкевич поделилась в интервью 24 Каналу, насколько российская пропаганда влияет на британцев и местную художественную среду.

Влияет ли российская пропаганда на британцев?

Украинский деятель поделилась, что российская пропаганда "свое делает", и что ее количество в Великобритании не слишком уменьшилось. С одной стороны, есть европейцы и британцы в частности, которые стали гораздо более сознательными относительно влияния российской пропаганды, но "им нужно разжевывать".

К тому же пропаганда проникает в мысли британцев через искусство.

демонстративно выходила из зала, когда исполняли произведения российского композитора. Это был мой стейтмент, что я не буду присутствовать при исполнении этого произведения. Тогда у людей возникают вопросы: "Почему она так сделала?". И можно объяснить,

– поделилась деятельница.

Анна Старушкевич поставила себе цель показывать украинское и делать культуру более присутствующей, впрочем, она отметила, что российская культура в Европе остается популярной.

В частности, недавно в Королевскую оперу вернули россиянку Анну Нетребко, которая неоднократно выступала рупором Кремля. Большинство художников против этого решения, и новый директор Королевской оперы не учитывает протесты.