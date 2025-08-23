Зазвичай туристи під час подорожей до інших країн встигають насолодитися тільки перевагами перебування за кордоном. Але коли людина живе у іншій країні протягом тривалого часу, очевидними стають і мінуси – і про них Ольга розповіла 24 Каналу.

Цікаво "Фокус від України відійшов": українка розповіла, як у Британії ставляться до війни

Бюрократія та готівка

Перший мінус, про який згадала українка – це багато паперового листування, без якого не обійтися. Чимало речей не можна зробити онлайн, як в Україні, і бюрократії у Німеччині значно більше. Та ще один мінус – це те, що в Німеччині частіше доводиться використовувати готівку, а також потрібно мати картку, яка працює лише в Німеччині.

Неможливість влитися у суспільство

Українка поділилася, що знайти друзів у Німеччині значно складніше, ніж в Україні.

Навіть якщо ти ідеально говориш німецькою, працюєш з ними, проводиш з ним час, ти завжди будеш іншим і вони це підкреслять, щоб ти не розслаблявся,

– розповіла Ольга.

Не можна гарно вдягнутися

Українки звикли гарно вдягатися перед важливими подіями чи просто на роботу та на навчання, а ось в Німеччині красиво вдягнутися чи "намалюватися" – це відрізнятися від інших.

"Надто сильно старатись" не хвалиться як в Україні, а навпаки засуджується, бо це нераціонально, – додала дівчина.

Алкоголь

Останній мінус, про який розповіла Ольга – це нормалізація алкоголізму. В Німеччині вважається нормальним пити пиво чи вино щодня.

До слова, раніше ми вже розповідали, чого українці найбільше бракує у Німеччині.