Українка Анна у інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як зараз ставляться британці до теми війни в Україні та чи залишається тема актуальною для місцевих медіа.

Цікаво Від Польщі до Туреччини: як за кордоном відзначатимуть День Незалежності України

Яке ставлення до війни в Україні у британців?

Українка Анна поділилася, що британські медіа зараз пишуть про війну в Україні не так часто – і особливо після того, як загострилася ситуація між Сектором Гази та Ізраїлем. Через складне ставлення британців до цієї теми фокус від України відійшов.

Ми, українці, які живемо у Європі, постійно нагадуємо про війну через різні заходи, зокрема, мистецькі, марші, протести. Однак медіа – не такі насичені Україною, як нам би хотілося,

– поділилася діячка.

Втім, коли відбуваються ключові події – як-от спілкування Трампа з Путіним, такі новини пробиваються у медіа. Та українка шкодує, що теми війни в Україні не залишаються постійно на перших шпальтах.

У Великій Британії просто сказали б, що люди не витримують постійної трагедії. Українці ж показують, що можна витримати і жити у цьому,

– додала вона.

До слова, раніше ми вже розповідали про плани українських біженців щодо повернення на Батьківщину.