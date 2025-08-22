Украинка Анна в интервью 24 Канала рассказала, как сейчас относятся британцы к теме войны в Украине и остается ли тема актуальной для местных медиа.

Интересно От Польши до Турции: как за рубежом будут отмечать День Независимости Украины

Какое отношение к войне в Украине у британцев?

Украинка Анна поделилась, что британские медиа сейчас пишут о войне в Украине не так часто – и особенно после того, как обострилась ситуация между Сектором Газа и Израилем. Из-за сложного отношения британцев к этой теме фокус от Украины отошел.

Мы, украинцы, которые живем в Европе, постоянно напоминаем о войне через различные мероприятия, в частности, художественные, марши, протесты. Однако медиа – не такие насыщенные Украиной, как нам бы хотелось,

– поделилась деятельница.

Впрочем, когда происходят ключевые события – например общение Трампа с Путиным, такие новости пробиваются в медиа. И украинка жалеет, что темы войны в Украине не остаются постоянно на первых полосах.

В Великобритании просто сказали бы, что люди не выдерживают постоянной трагедии. Украинцы же показывают, что можно выдержать и жить в этом,

– добавила она.

К слову, ранее мы уже рассказывали о планах украинских беженцев по возвращению на Родину.