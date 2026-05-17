Украинка Ирина живет в Испании уже несколько лет – и за это время поняла, что далеко не все, что говорят о стране – правда, сообщает ira.fedoriichuk. Поэтому она поделилась фактами, которые обычно пропускают туристы.

Что нужно знать об Испании перед поездкой?

Огромные тараканы

Этот факт, по мнению украинки, еще и недостаточно известен – ведь у нее сейчас Испания ассоциируется именно с тараканами.

Я до сих пор не понимаю, почему Испания у всех не ассоциируется с "кукарачами". Так как, например, Австралия – пауки, кенгуру; Канада – кленовый сироп, Испания – тараканы,

– поделилась девушка.

Они в Испании невероятно большие, и встречаются, что интересно, чаще не в домах, а именно на улицах. Там в теплое время года они бегают "табунами".

Интересно! Проблема с тараканами в последнее время в Испании становится всё серьёзнее, пишет Euronews. В частности, только за 2024 год количество этих насекомых стало больше на 33% по сравнению с предыдущим годом! Эксперты считают, что не последней причиной является рост температуры, и это особенно заметно в случае с немецким тараканом, что очень распространен в Испании.



В Испании очень много тараканов / Фото Pexels

Испанцы шумные

Этот стереотип, как украинка убедилась на собственном опыте, часто является правдивым.

Вот вы приходите в какое-то кафе, сели столик, и дай Бог, чтобы ваш собеседник вас услышал, чтобы вы кого-то могли перекричать. Вот вы порой даже не понимаете – они ссорятся, или они так разговаривают,

– пожаловалась блогерша.

Испанцы медленные

Украинка подтвердила, что испанцы действительно могут быть медленными "как ракушки" – их ритм жизни очень расслабленный, и часто они могут стоять в длинных очередях в магазинах из-за того, что кассир общается с покупателями по полчаса – даже если это незнакомцы.

Тепло

Многие люди ошибочно верят, что Испания – это теплая страна в любое время года, но это не так. Бывают периоды, когда столбик термометра опускается до 15 градусов. В то же время в квартирах невероятно холодно, ведь большинство домов Испании не имеют центрального отопления.

Это означает, что всю зиму приходится проводить в теплой одежде даже дома.

Что нужно знать о климате Испании?

Зимой испанцы часто мерзнут в собственных квартирах (не последней причиной этого является популярное плиточное покрытие пола, что очень быстро становится холодным), но летом появляется другая проблема – страшная жара.

И в последнее время она стала настолько аномальной, что только в Барселоне правительство даже организовало более 400 климатических укрытий – помещений, где есть кондиционер, доступ к воде и места для сидения. Они предназначены для людей, не имеющих ресурсов дома, чтобы справиться с высокими температурами.

Причиной появления этих укрытий стала прошлогодняя температура – в августе 2025 года в течение 16 градусов температура не опускалась ниже, чем до 45 градусов. Только в том году эта жара привела к 150 000 смертей.

Сколько стоит жизнь в Испании?

Еще один момент, кроме жары, к которому многие мигранты оказываются не готовы – это стоимость жизни. С одной стороны, Испания известна как одна из самых дешевых стран ЕС, но и заработные платы там соответствующие. Например, сейчас минимальная зарплата составляет 1221 евро.

Между тем украинка, переехавшая в Испанию, рассказала, что ежемесячно ей приходится тратить примерно 2100 – 2500 евро, и из них аж 900 – 950 евро приходится тратить на аренду жилья и коммунальные услуги.