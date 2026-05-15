Украинка Валерия уже больше года работает воспитательницей в Швейцарии – и она поделилась несколькими суровыми правилами, с которыми столкнулась в этой стране, сообщает shalene_chalet.

Что запрещено воспитателям в Швейцарии?

Правила для воспитателей в детских садах Швейцарии достаточно строгие – и многие украинцы, переезжающие в эту страну, сначала о них и не подозревают. И первое правило касается смены подгузников малышей.

При смене подгузников любого ребенка запрещено закрывать дверь. И очень сильно настаивают на том, что если другие дети хотят посмотреть, то их можно приобщать к этому процессу,

– поделилась воспитательница.

Физический контакт с детьми также регламентирован – обнимать и целовать их запрещено. Впрочем, в комментариях другие украинцы, живущих в Швейцарии, поделились другим опытом: если ребенок расстроен или плачет, обнять и успокоить его можно.

Еще одна украинка, проходившая стажировку в швейцарском саду, заметила, что детей туда часто сдают с очень маленького возраста – например, с 4 месяцев.

Третье правило касается родителей детей – дружить с ними и даже добавлять в друзья в социальных сетях также нельзя.

Также, конечно, нельзя ребенка сильно к чему-то принуждать, разрушать его границы. Ну и не говоря уже о том, что запрещены любые виды насилия над детьми,

– добавила украинка.

Как работают детские сады в Швейцарии?

Детские сады в Швейцарии делятся на два этапа – ясли, куда сдают детей от 0 до 4 лет, и непосредственно детский сад – для детей от 4 до 6 лет. Впрочем, каждый из 26 швейцарских кантонов самостоятельно отвечает за услуги по уходу за детьми и их образование, и поэтому и количество садиков, и их цена могут отличаться.



В Швейцарии попасть в детский сад непросто / Фото Pexels

В стране есть и частные, и государственные садики – но места в государственных центрах раннего развития очень ограничены, а вот частные садики действительно дорогие, пишет Expatica. Списки ожидания такие длинные, что власти советуют родителям начинать поиск садика еще на ранних сроках беременности. Это приводит к тому, что примерно 40% семей в Швейцарии полагаются на наем нянь, присматривающих за детьми в течение 12 – 15 часов в неделю.

А по данным ЮНИСЕФ Швейцария вообще занимает 38-е место из 41 по доступу к недорогому уходу за детьми.

