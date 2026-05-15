Українка Валерія вже понад рік працює вихователькою у Швейцарії – і вона поділилася кількома суворими правилами, з якими зіштовхнулася у цій країні, повідомляє shalene_chalet.

Що заборонено вихователям у Швейцарії?

Правила для вихователів у дитячих садочках Швейцарії досить суворі – і багато українців, що переїздять до цієї країни, спершу про них і не підозрюють. І перше правило стосується зміни підгузків малечі.

При зміні підгузків будь-якої дитини заборонено закривати двері. І дуже сильно наполягають на тому, що якщо інші діти хочуть подивитися, то їх можна долучати до цього процесу,

– поділилася вихователька.

Фізичний контакт з дітьми також регламентований – обіймати та цілувати їх заборонено. Втім, у коментарях інші українці, що живуть у Швейцарії, поділилися іншим досвідом: якщо дитина засмучена чи плаче, обійняти та заспокоїти її можна.

Ще одна українка, що проходила стажування у швейцарському садочку, зауважила, що дітей туди часто здають з дуже маленького віку – наприклад, з 4 місяців.

Третє правило стосується батьків дітей – дружити з ними та навіть додавати до друзів у соціальних мережах також не можна.

Також, звичайно, не можна дитину сильно до чогось примушувати, руйнувати її кордони. Ну і не кажучи вже про те, що заборонені будь-які види насильства над дітьми,

– додала українка.

Як працюють дитячі садочки у Швейцарії?

Дитячі садочки у Швейцарії поділяються на два етапи – ясла, куди здають дітей від 0 до 4 років, і безпосередньо дитячий садок – для дітей від 4 до 6 років. Втім, кожен з 26 швейцарських кантонів самостійно відповідає за послуги з догляду дітьми та їхню освіту, і тому і кількість садочків, і їхня ціна можуть відрізнятися.



У Швейцарії потрапити у дитячий садок непросто / Фото Pexels

В країні є і приватні, і державні садочки – але місця в державних центрах раннього розвитку дуже обмежені, а ось приватні садочки дійсно дорогі, пише Expatica. Списки очікування такі довгі, що влада радить батькам починати пошук садочка ще на ранніх термінах вагітності. Це призводить до того, що приблизно 40% сімей у Швейцарії покладаються на наймання нянь, що доглядають за дітьми протягом 12 – 15 годин на тиждень.

А за даними ЮНІСЕФ Швейцарія взагалі посідає 38-ме місце з 41 за доступом до недорогого догляду за дітьми.

