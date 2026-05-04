Українці, що переїздять до Іспанії, часто опиняються не готовими до того, наскільки життя там у багатьох аспектах відрізняється від України. Наприклад, зовсім інша там і середня освіта, повідомляє vira_vovchuk.

Які мінуси українка помітила в іспанських школах?

Для українки як для мами найбільшим мінусом іспанських шкіл є те, що там це – "закриті об'єкти за високим парканом", і батьки практично не мають до них доступу та впливу. Жінка раніше працювала помічницею вчителя в Іспанії, і лише тому знає, який вигляд зсередини має школа, інакше б мала навіть менше інформації.

Це не так, як в Україні, коли можна було прийти до школи, поговорити з кожним учителем, або подзвонити, з'ясувати, що і як. Ні, тут комунікація відбувається через мобільний застосунок Web Familia,

– поділилася українка.

Саме там батьки можуть дізнатися новини, писати вчителю особисто тощо. А для того, аби зустрітися з вчителем, потрібно призначити окремо зустріч на конкретний час, і зробити це можна далеко не з усіма педагогами.

Ще один момент, який не подобається українці – це двори в місцевих школах. Сонце в Іспанії палюче, а у цих дворах зовсім немає дерев і, відповідно, тіні. Це означає, що на перервах та після уроків діти граються прямо під пекучими сонячними променями.

Тобто є над чим працювати, є що вдосконалювати. Мій син завжди казав, що школа – це в'язниця для дітей, і я його розумію,

– додала блогерка.

До слова, шкільна система Іспанії особлива ще й тим, що обов'язкове безплатне навчання мають проходити діти 6 до 16 років, пише Study in Spain.

