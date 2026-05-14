34-річна іспанка, з якою спілкувалася Поліна, розповіла, що зустрічається зі своїм хлопцем вже 5 років – але орендувати спільно житло та з'їжджатися пара не планує – і для українки це стало справжнім шоком, повідомляє mrs.faustova.

Що дивує українку в Іспанії?

Пара іспанців, про яку розповіла українка Поліна, не лише не живуть разом – кожен з них досі, попри те, що їм обом вже понад 30 років, живе з батьками.

Для мене це просто культурний шок. 5 років зустрічатися… Я їй кажу – а ви не хочете з'їхатися? І вона мені відповідає: "Так а навіщо?",

– поділилася українка.

Основна причина – це ціна, адже орендувати власне житло в Іспанії дорого. Окрім того, в Іспанії частіше працюють "тільки у своє задоволення". Українка поділилася, що їй цього ніколи не зрозуміти – адже обоє людей в парі працюють, просто заробляють дуже мало.

До слова, мінімальна зарплата в Іспанії становить приблизно 1221 євро на місяць. Але важливо врахувати, що в Іспанії зарплата виплачується не 12, а 14 разів на рік. Відтак, мінімальний річний дохід становить 17 094 євро.

Але іспанців також дещо дивує в українцях.

Вона мені сказала, що для неї дивно, що в нас в Україні у 23 роки у дівчини може бути двоє дітей. Вона мені каже: "Як? Ви ж ще діти",

– розповіла блогерка.

Чому іспанці пізно переїздять від батьків?

В Іспанії й справді емансипація відбувається дуже пізно – дослідження 2023 року показують, що в цій країні молодь переїздить у своє окреме житло лише у 15,9% випадків – а це значно нижче за середній показник по Європі (31.9%), пише CJE.

Відтак, в середньому власне житло – орендоване чи куплене – іспанці отримують аж у 30 років, а до того часу живуть спільно з друзями чи батьками. Причина проста: поєднання досить високих цін на оренду та низьких зарплат.

Для того, аби орендувати квартиру самостійно, молодій людині довелося б витрачати приблизно 83% доходу лише на оплату житла!

Така ситуація складається через те, що ціни на оренду в Іспанії ростуть значно швидше, ніж зарплати. Наразі середня ціна за оренду квартири в країні – 912 євро. А мінімальна зарплата – 1221 євро.

Що ще потрібно знати українцям в Іспанії?

Українка, що переїхала до Іспанії, розкрила свої витрати на місяць – і вони значно вищі, ніж місцева мінімальна зарплата. Для того, аби покривати свої базові потреби (оренда житла, покупка продуктів, техогляд автомобіля, покупка бензину) вона витрачає десь 2100 – 2500 євро на місяць.

І більшість з цих грошей йдуть на оренду квартири та оплату комунальних послуг.