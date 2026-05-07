Париж – это невероятно красивый город. Но пока вы осматриваете достопримечательности и наслаждаетесь архитектурой, воры могут обчищать ваши карманы. Поэтому украинка предупредила, какие мошеннические схемы действительно популярны во Франции и как их избежать, сообщает karyna_tsymbuk.

Интересно "Я ненавидела этот город": украинка рассказала о неожиданных недостатках жизни в Париже

Каких мошеннических схем во Франции стоит остерегаться?

Кражи в метро

На некоторых станциях и целых линиях метро в Париже мошенников и грабителей невероятно много. И это настолько серьезная проблема, что порой даже водитель поезда объявляет, что на станции есть воры, пишет Hotels.

Однажды украинка поймала воров прямо в момент, когда они пытались вытащить что-то из сумки француженки в час пик. Впрочем, это их не остановило, и даже когда их разоблачили, они и дальше продолжили тянуться к сумке.

Телефоны в метро

Если вам нужно проехаться на метро в Париже, но единственные свободные места – у выхода из вагона, никогда не держите в руках телефон.

Не стойте и не сидите у дверей с телефоном. Потому что его выхватывают и убегают, и до свидания,

– поделилась блогерша.

Украинка рассказала о мошенниках в Париже: смотрите видео

Болтливые незнакомцы

Также девушка предупредила, что если кто-то настойчиво просит у вас деньги, сигарету, или пытается "заговорить зубы", лучше не говорить с такими людьми. Потому что в то время, как с вами говорят, сообщник мошенника уже может "обчищать" ваши карманы.

Или как было в моей ситуации: парень подошел ко мне, попросил денег, через секунду ударил меня в плечо, сорвал с меня подвеску и убежал,

– добавила украинка.

Также она посоветовала держаться подальше от 10, 11, 18 и 20 районов Парижа, ведь именно там кражи наиболее вероятны.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?