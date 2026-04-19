Українці в Європі дуже часто знаходять роботу у спосіб, який в Україні майже не використовують: видруковують резюме та роздають їх у різних закладах, де хотіли б працювати. І дівчина, що переїхала до Франції, розповіла, наскільки успішним для неї виявився цей метод пошуку вакансій, повідомляє karyna_tsymbuk.

Цікаво Нові правила в'їзду до ЄС уже діють: що потрібно знати

Як українка шукала роботу у Франції?

Українка розповіла, що роботу у Франції шукає передусім для того, аби покращити свою французьку та перебувати у середовищі місцевих людей.

Я маю 15 резюме, дуже слабкий рівень французької та маршрут, по якому зараз піду роздавати всі ці листки,

– поділилася вона.

Влаштовуватися дівчина планує на посаду офіціантки. Спершу вона думала, що роздасть всього три аркуші та повернеться додому, але досить швидко справа пішла легко: дівчина завчила напам'ять кілька фраз та заходила у заклади, які їй подобалися з виду, і давала своє резюме директорам та CV-менеджерам.

Українка розповіла про пошук роботи у Франції: дивіться відео

Насамкінець українка зайшла у торговий центр. Там вона хотіла роздати своє резюме у магазинах на кшталт Zara, H&M та Pull&Bear – але попередила, що в них у неї не прийняли видруковане резюме, адже його потрібно надсилати на спеціальну пошту.

Отже, наприкінці для з 15 CV в мене лишилися всього 3 штуки. Серед усіх відвіданих закладів були такі, що зовсім не брали CV, або брали й обіцяли набрати найближчим часом, якщо їм підійде. Я не очікувала взагалі нічого від цієї роздачі й готувалася навіть йти ще раз. Але через день мені приходить SMS із запрошенням на пробну зміну,

– розповіла українка.

Їй запропонували спробувати свої сили у кафе-барі, і дівчина зізналася, що в перший день дуже сильно нервувала. Вона володіє французькою на рівні А2, і через це не до кінця розуміла вказівки менеджера.

Окрім того, у французькій мові назви навіть звичних для дівчини страв та напоїв звучать зовсім по-іншому, що також викликало непорозуміння.

До слова, у Франції наразі мінімальна заробітна плата становить 12,02 євро на годину, що дорівнює близько 1443 євро після сплати податків, пише Arletti&partners.

Що ще розповідають українці за кордоном?