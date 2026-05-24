Многие украинцы переезжают в Испанию из-за моря, замечательный климат и достаточно низкие для Европы цены. Но не все подозревают, с чем им придется столкнуться на местном рынке аренды, сообщает mariel.le.mari.

Какие есть минусы в испанских квартирах?

Украинка рассказала, что отыскать хорошую квартиру под аренду в Испании – это "настоящий квест", но на подписании договора, к сожалению, неприятности не заканчиваются. Она предупредила, что о некоторых нюансах лучше узнать заранее, или потом они не стали неким сюрпризом.

Отопление

Во-первых, в испанских квартирах часто нет отопления. Система не просто не работает, ее не существует в принципе.

Греемся на улице. Выходишь на улицу, потому что там теплее, чем дома – и это не шутка,

– рассказала девушка.

Плесень

Из-за близости моря и высокой влажности плесень в квартирах в Испании появляется практически повсюду – за окнами, углами, на мебели и одежде. Но только украинцам удалось разобраться с этой проблемой, появилась новая – муравьи. Они ползают по всей квартире, и еще один обязательный "бонус" к аренде испанского жилья – это тараканы.

Ремонт

По словам украинки, испанцы делают ремонт в квартирах "на тяп-ляп" – без рулетки или других профессиональных инструментов.

В нашей квартире, за которую мы платим 1500 евро в месяц, нет ни одной ровной стены. Ни одной,

– добавила блогерша.

Она добавила, что об этих минусах блогеры часто не говорят – а именно это является реалиями жизни в Испании.