Українка, що переїхала до Італії та живе неподалік Мілану, розповіла, скільки їй доводиться витрачати у країні щомісяця, повідомляє nadia.orysh.
Скільки потрібно грошей для життя в Італії?
Через життя біля дуже популярного Мілану житло для українки обходиться досить дорого. Саме воно є найбільшою витратою дівчини, і щомісяця вона обходиться у 900 євро.
Але це не оренда, це кредит за квартиру,
– поділилася вона.
За комунальні послуги – світло й газ – вона віддає додатково 300 євро на місяць. Та ціни сильно залежать від сезону, тож взимку доводиться платити дещо більше.
Українка розкрила свої місячні витрати в Італії: дивіться відео
Продукти обходяться у 400 євро на місяць. Але українка зауважила, що на них цілком реально заощадити – ось тільки для цього доведеться ходити по різних магазинах.
На роботу я їжджу машиною, дорога займає близько 20 хвилин. Все залежить від трафіку, тому на бензин йде приблизно 100 євро на місяць,
– розповіла блогерка.
Отож, загальна сума на місяць – приблизно 2000 євро кожного місяця, і це лише основні витрати. До прикладу, українка не рахувала гроші, що витрачає на каву, походи у кафе та ресторани, різні розваги.
Цікаво! Італія – це одна з небагатьох країн ЄС, де немає мінімальної зарплати, натомість заробітки регулюються колективними договорами. Згідно з ними мінімальні ставки коливаються від 7 до 9 євро на годину залежно від регіону.
Що ще варто знати перед переїздом до Італії?
Українка, що вже протягом тривалого часу живе в Італії, розкрила кілька несподіваних мінусів життя у цій країні. Про багато з них люди дізнаються тільки після переїзду. Ось кілька з них:
складність в отриманні громадянства;
важкий пошук житла;
не дуже високий рівень життя;
бюрократія.