Італія – це ідеальна країна для літнього відпочинку. Втім, перед переїздом потрібно знати кілька основних моментів, аби потім не пожалкувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на olha_tarycheva.

Цікаво Сприймають за чужинців і відстають у технологіях: українка назвала 3 недоліки життя в Японії

Дуже складно отримати громадянство

Українка поділилася, що навіть за умови легального проживання в Італії на громадянство потрібно чекати мінімум 10 років. Але й це не все – ще до двох років може зайняти сам лише розгляд документів.

Бюрократія

Усі державні процеси тут проходять повільно, часто з чергами та дуже складними процедурами. І навіть звичайні побутові питання потребують багато часу і зусиль, про щось більш важливе я взагалі мовчу,

– поділилася українка.

Бюрократія в Італії для неї – це дуже великий виклик.

Рівень життя

Попри те, що Італія – це країна ЄС, рівень життя там не такий високий, як можна очікувати. Навіть якщо ви працюєте повний день, зарплати можуть не порадувати. А ось податки, оренда житла та продукти можуть "кусатися".

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Українка розповіла про недоліки життя в Італії: дивіться відео

Особливо прикра ситуація з заробітками на півдні країни та у маленьких містах.

Складності у пошуку житла

Знайти житло в Італії – це справжня проблема, навіть попри те, що далеко не всі квартири мають гарний вигляд. Але щоб пустили у будь-яку, потрібно мати цілий набір документів: офіційний контракт, гарантії від працедавця, або ж поруку – а для більшості емігрантів це може виявитися проблемою.

До слова, раніше ми вже розповідали, що в Римі під час будівництва метро розкопали давні будинки робітників.