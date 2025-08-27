Амбітний проєкт на площі у центрі Риму, що включатиме метро та великий підземний музей з різними археологічними пам'ятками, почався ще 2023 року, а планують завершити будівництво через 9 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

У Римі розкопали стародавні будинки

Будинки часів ранньої Римської імперії виявили робітники, що будували станцію метро в історичному центрі міста. Історики вважають, що у знайдених спорудах жили представники робітничого класу.

Це перші знахідки, що вдалося дістати з-під жвавої площі міста, що стане частиною лінії метро.

Будівництво станції метро знову змушує нас заново відкрити минуле нашого міста,

– поділилася спеціальна начальниця управління Риму Даніела Порро.

Це несподіване відкриття дає історикам та археологам унікальну можливість дізнатися про історичну топографію центрального Риму.

Будівництво станції метро на П'яцца Венеція задумали ще чверть століття тому, як продовження лінії С, що поєднує передмістя Рима з районом Сан-Джованні у самому центрі.

Втім, проєкт загальмувався через розслідування корупції та брак фінансування, а також через величезну кількість реліквій, які виявили під час початкових підготовчих робіт – як-от авдиторію імператора Адріана. Та будівництво метро відновили, і продовження лінії допоможе розвантажити вулиці центрального Риму, а музей, влаштований на П'яцца Венеція, зможе продемонструвати багате археологічне минуле місто.

Підземний музей включатиме 27 ескалаторів, 6 ліфтів та коридори, що будуть з'єднувати наземну частину площі, Вітторіано та руїни Римського форуму.

