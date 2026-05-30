Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet. Поскольку многие туристы были британцами, детали рассказало и The Mirror.

Смотрите также Шокировал всю страну: в Нигерии 15-летний подросток едва не стал народным депутатом

Почему в Турции затонула лодка и пострадали ли люди?

Пока нет понимания, что произошло. Некоторые предполагают, что была проблема с двигателем.

В любом случае корабль ушел под воду всего в течение часа, было видно только его мачты.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В Турции затонула большая туристическая лодка: смотрите видео

Владельцы описывают лодку как самый большой пиратский корабль в Турции. Ее также называют лодкой для семейных вечеринок. Он возит отдыхающих вокруг нескольких турецких островов и предлагает неограниченное количество пива, коктейлей, водки и вина за плату в размере 35 фунтов стерлингов (около двух тысяч гривен – 24 Канал). В публикациях в социальных сетях от пятницы видно, как гуляки толпились на палубе корабля в купальниках за несколько часов до катастрофы,

– написали The Mirror.

Местные власти Турции говорят, что спасатели координировали эвакуацию людей при поддержке соседних лодок. На борту Big Boss Diamond было 20 детей.

Никто не пострадал. Впрочем, есть сведения, что люди прыгали в воду, чтобы спастись.

Одна из британок рассказала: счастлива, что жива и спасена.

Компания, которая обслуживает корабль, сообщила, что продолжит прогулки на другой лодке.