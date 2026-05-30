Про це повідомляє турецьке видання Cumhuriyet. Оскільки багато туристів були британцями, деталі розповіло і The Mirror.

Дивіться також Шокував усю країну: у Нігерії 15-річний підліток ледь не став народним депутатом

Чому в Туреччині затонув човен і чи постраждали люди?

Наразі немає розуміння, що сталося. Дехто припускає, що була проблема з двигуном.

У будь-якому випадку корабель пішов під воду всього протягом години, було видно тільки його щогли.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У Туреччині затонув великий туристичний човен: дивіться відео

Власники описують човен як найбільший піратський корабель у Туреччині. Його також називають човном для сімейних вечірок. Він возить відпочивальників навколо кількох турецьких островів і пропонує необмежену кількість пива, коктейлів, горілки та вина за плату в розмірі 35 фунтів стерлінгів (близько двох тисяч гривень – 24 Канал). У публікаціях у соціальних мережах від п'ятниці видно, як гуляки юрмилися на палубі корабля в купальниках за кілька годин до катастрофи,

– написали The Mirror.

Місцева влада Туреччини каже, що рятувальники координували евакуацію людей за підтримки сусідніх човнів. На борту Big Boss Diamond було 20 дітей.

Ніхто не постраждав. Утім, є відомості, що люди стрибали у воду, щоб врятуватися.

Одна з британок розповіла: щаслива, що жива і врятована.

Компанія, яка обслуговує корабель, повідомила, що продовжить прогулянки на іншому човні.