Об истории сообщили издания The Whistler и The Daily Star.

Что известно о подростке, который хотел стать политиком в Нигерии?

Главным фигурантом стал Махмуд Садис Буба, который заявлял, что ему 30 лет, он имеет образование и ранее работал водителем. Парень стал известным после интервью местному медиа и участия в партийном отборе, видео с которого быстро стало вирусным в соцсетях.

Из-за внешности и харизматичного поведения его начали называть "Чудо Зарии", ведь именно из этого штата родом "политик" и многие пользователи восприняли его как символ политических изменений в стране. Благодаря популярности он получил поддержку части общественности и почти попал в парламент.

В своих ярких речах кандидат подчеркивал, что гордится тем, каким его создал Бог.

Дело не во мне, дело в людях. Люди призвали меня служить им, и я буду служить,

– говорил Махмуд Садис Буба.

Политическая история стремительно разрушилась после сообщения в интернете от мужчины, который представился старшим братом кандидата. Он обнародовал фото настоящего паспорта Бубы, где указано, что тот родился 27 августа 2010 года. Таким образом, во время избирательной кампании парню было всего 15 лет. Информацию о реальном возрасте подростка журналистам также подтвердил его бывший учитель, который узнал своего ученика на предвыборных плакатах.



Настоящий возраст "политика" подтвердили через его документы / Фото Daily Star

Сначала партия APC пыталась защищать Бубу после появления информации о его возрасте. Однако впоследствии парня исключили из избирательного процесса из-за подозрений в фальсификации документов и ложных данных о возрасте.

Позже сам Буба заявил о выходе из гонки. Сейчас в Нигерии активно обсуждают, как несовершеннолетний смог пройти проверки партии и стать почти политической звездой на национальном уровне.

Отметим, что последние парламентские выборы в Нигерии, во время которых выбирали депутатов двухпалатного Национального собрания, прошли 25 февраля 2023 года одновременно с президентскими выборами. Очередное голосование должно состояться в начале 2027 года, ведь срок полномочий парламентариев составляет четыре года.