Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 22:15 3 травня. Про це повідомили в ДСНС.

Дивіться також 1 000 квадратних метрів у полум'ї: горить відомий курорт на Закарпатті

Як ДСНС ліквідували пожежу на курорті?

Пожежа сталася на території гірськолижного курорту в селі Вишка, що в Ужгородському районі.

Полум'я поширювалося дерев'яними конструкціями, перетворюючи споруду на суцільний осередок вогню,

– заявили в ДСНС.

Займання ліквідовували 29 рятувальників й 8 одиниць техніки. Через складні умови та пожежне навантаження гасіння тривало всю ніч.

Наслідки пожежі на Закарпатті / Фото ДСНС

О 5:30 пожежу ліквідували працівники ДСНС на площі 1175 квадратних метрів, а вже о 09:05 займання було повністю зупинено.

На жаль, вогонь знищив готель площею 1050 квадратних метрів та сусідню будівлю площею 125 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятувати сусідній триповерховий дерев'яний будинок

Що ще відомо про масштабні пожежі в Україні?

У 2025 році масштабна пожежа охопила десятки гектарів лісу на Миколаївщині та тривала понад 16 годин з 11 серпня. Гасіння ускладнювалося через вітер та відсутність води.

До ранку 12 серпня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, зупинивши її подальше поширення. На місці працювали 75 пожежників та 16 спеціалізованих машин.

У Дніпровському районі Києва 18 квітня 2026 року спалахнула трансформаторна підстанція, через що були перебої з електропостачанням. Рятувальники на місці події працювали над локалізацією пожежі, і стабільну подачу світла невдовзі поновили.