Про це повідомили у КМДА.
Про що попередили киян?
Місцева влада Києва повідомила про пожежу в області. Через це у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах може бути задимлення.
Мешканців цих районів закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. У КМДА додали, що варто це зробити поки стан повітря не покращиться.
За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3 000 квадратних метрів.
– уточнили в повідомленні.
Зазначається, що пожежу вже ліквідують рятувальники столиці та Київської області. Також на місці події чергують медики.