Огонь охватил территорию около 40 гектаров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно о масштабном пожаре?

В Андреевском массиве Николаевской области пожарные более 16 часов ликвидируют крупный лесной пожар.

По информации ГСЧС, возгорание произошло вчера, 11 августа, примерно в 13:00. Однако сообщение к спасателям поступило уже тогда, когда огонь успел распространиться по лесу на значительную территорию.



В Николаевской области горит лес / Фото ГСЧС

Тушение пожара осложнилось из-за порывистого ветра и отсутствия источников воды поблизости.

К утру 12 августа пожарным удалось локализовать пожар, остановив его дальнейшее распространение. На месте работают 75 пожарных и 16 специализированных машин ГСЧС, а также 20 работников лесного хозяйства и 6 единиц техники.



Пожарные борются с огнем / Фото ГСЧС

К тушению пожара присоединились и местные жители, предприниматели и фермеры. Они предоставили транспорт и помогают создавать противопожарные барьеры.

К слову, большие лесные пожары бушуют и в Турции. Из-за быстрого распространения огня временно закрыли аэропорт и некоторые автомагистрали.