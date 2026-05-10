Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Какова ситуация в Чернобыле?

Утром 10 мая в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по локализации отдельных очагов возгорания и сдерживания дальнейшего распространения огня на территории Корогодского ПНДВ и Корогодского лесничества.

Наблюдается незначительное горение.

Справочно. ПНДВ расшифровывается как природоохранное научно-исследовательское отделение. Это основная территориальная структурная единица в национальных природных парках и биосферных заповедниках Украины.

Пожар в Чернобыле / Фото Чернобыльского заповедника

В Опачицком ПНДВ сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов тления и незначительного горения пеньков. Речь идет о площади примерно 120 гектаров.

Также представители Чернобыльского заповедника осуществляют постоянный мониторинг ситуации вдоль рек Припять и Уж.

На левом берегу ситуация контролируется. Наблюдается лишь единичное тление пеньков внутри пожарища, открытого огня нет,

– отметили в заповеднике.

Обратите внимание! По словам ГСЧС, распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.



Также накануне, 9 мая, украинцев успокоили, что радиационный фон в районе возгорания остается контролируемым и составляет от 0,19 до 0,35 микрозиверта. Это не превышает норму.

В общем огонь прошелся по территории около 1200 гектаров. Всего к тушению пожара в зоне отчуждения привлекли 326 человек.

Пожар в Чернобыле / Фото ГСЧС

Важно! В Украине сейчас чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают население не сжигать сухую растительность и соблюдать правила пожарной безопасности.



Украинцам также напоминают, что за сжигание сухой травы можно получить штрафы, а в иногда даже уголовную ответственность.



Виновник может заплатить от 3 тысяч 60 гривен до 6 тысяч 120 гривен. Хотя бывают случаи, когда речь может идти о 21 тысяче гривен.

Пожарная опасность в Украине на 10 мая / Карта Укргидрометцентра

Пожарная опасность в Украине на 11 мая / Карта Укргидрометцентра

Изменятся ли погодные условия?

Сухая погода и ветер влияют на пожарную безопасность. 5 мая украинцев даже "шокировали" термометрами с +40 и выше. Хотя в комментарии 24 Канала представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что температура на солнце не является показательной из-за прогревания от солнца и других объектов.

А уже на днях в Украине несколько похолодало и пошли дожди. Синоптик Виталий Постригань сообщал, что в ближайшее время будут сохраняться прохладные и влажные погодные условия из-за поступления новых циклонов. Он предупредил о новых дождях и грозах.

Синоптики Укргидрометцентра тоже прогнозируют дожди и грозы в Украине с 10 по 12 мая. В частности, осадки ожидаются в центральных, Киевской, Сумской областях и Карпатах.

А вот метеоролог Вера Балабух ранее прогнозировала, что лето в Украине местами будет жарким, а температурные показатели – несколько выше климатической нормы.

