Як усе пройшло?

Капсула Crew Dragon з американськими астронавтами Майком Фінком та Зіною Кардман, японським космонавтом Кімією Юї та росіянином Олегом Платоновим приводнилася в Тихому океані о 03:41 за місцевим часом (11:41 у Києві). Це сталося приблизно через 10,5 години після відстикування від станції, пише 24 Канал з посиланням на Space.

Екіпаж стартував до МКС улітку, 1 серпня 2025 року, в рамках ротаційної місії, яка зазвичай триває близько шести місяців. Проте 7 січня NASA оголосила про скасування запланованого виходу у відкритий космос через медичну проблему одного з членів екіпажу. Наступного дня агентство повідомило про рішення завершити місію достроково.

Представники NASA не розголошують особу постраждалого космонавта та деталі захворювання, посилаючись на конфіденційність. Однак відомо, що стан члена екіпажу стабільний і ситуація не є критичною.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман підкреслив під час прес-конференції 8 січня, що це не екстрена евакуація. За його словами, команда прийняла рішення про дострокове повернення, оскільки можливості для належної діагностики та лікування на МКС обмежені.

Місія Crew-11 тривала 167 днів, з яких 165 астронавти провели на станції. Для Кардман та Платонова це був перший політ у космос, для Юї – другий, а для Фінка – четвертий. Японський космонавт налічив загалом 309 днів у космосі, тоді як Фінк провів на орбіті сумарно 549 днів.

Після відльоту Crew-11 на МКС залишилося лише три людини: американець Крістофер Вільямс та два російські космонавти, які прибули 27 листопада на кораблі "Союз". Наступна місія SpaceX Crew-12 запланована на 15 лютого.

Чи не замало персоналу для обслуговування МКС?

Представники NASA запевняють, що не хвилюються через тимчасовий дефіцит персоналу. Вільямс пройшов підготовку для самостійної роботи в американському сегменті станції, а тисячі фахівців у центрах управління по всьому світу допомагатимуть координувати роботу.

Варто зазначити, що три людини були стандартним екіпажем МКС протягом майже десятиліття. Станція безперервно приймає ротаційні екіпажі з листопада 2000 року. Кількість постійного персоналу збільшили до шести осіб у 2009 році, а до семи – у 2020-му.

Перша евакуація з медичних причин

Статистичні аналізи NASA передбачали медичну евакуацію приблизно раз на три роки, як зазначив головний медичний директор агентства Джеймс Полк. Тому всі насправді здивовані, що перший такий випадок стався лише зараз.

Хоча ця евакуація і є першою в досвіді МКС, політ астронавтів на Землю нічим не відрізняється від будь-якого звичайного повернення. Екіпаж сів у свій космічний корабель, закрив люки, відстикувався і полетів у бік планети.

Відстикування корабля SpaceX Crew Dragon, що має назву "Endeavour", відбулося ще в середу, 14 січня, о 17:05 за північноамериканським східним часом (22:05 за Гринвічем, 00:05 за Києвом, тобто на початку доби 15 січня ), зазначає графік на сайті NASA.

), зазначає графік на сайті NASA. Подорож додому була досить швидкою у порівнянні з тривалістю їхнього перебування на орбіті. Приводнення капсули в Тихому океані поблизу узбережжя Південної Каліфорнії очікується відбулося вчасно, як і передбачали розрахунки.

За 51 хвилину до торкання води корабель виконав критично важливий маневр – увімкнув двигуни для гальмування та входу в щільні шари атмосфери.

Він також використовував парашути для плавнішого спуску.

Момент падіння корабля на воду: відео

Фахівці SpaceX наблизилися до капсули у воді на спеціальних суднах для підбору екіпажу та транспортування астронавтів на материк.



15 січня 2026 року судно для порятунку наближається до капсули Crew Dragon екіпажу Crew-11 / Фото NASA

Чи були схожі випадки в минулому?

Варто зазначити, що Crew-11 не стала першою космічною місією загалом, яку завершили достроково через хворобу. У листопаді 1985 року Радянський Союз повернув трьох космонавтів зі станції "Салют-7" раніше запланованого через захворювання 33-річного Володимира Васютіна. Після повернення на Землю його госпіталізували. Дослідники припускають, що космонавт страждав від інфекції передміхурової залози, яку міг приховати від планувальників місії перед стартом.