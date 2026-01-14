Як відбуватиметься безпрецедентна операція з повернення астронавтів на Землю?

Про необхідність проведення першої в історії медичної евакуації з борту Міжнародної космічної станції було оголошено ще 8 січня 2026 року, але без деталей. Причиною став медичний інцидент, що стався днем раніше, 7 січня, і призвів до скасування запланованого виходу астронавтів у відкритий космос. У центрі подій опинився екіпаж місії Crew-11, до якого входять американці Зена Кардман і Майкл Фінке, японець Кімія Юї та російський космонавт. 24 Канал зібрав усю доступну на цей момент інформацію.

Представники NASA наголошують, що попри терміновість, ситуація не є дуже серйозною, а стан здоров'я постраждалого астронавта наразі стабільний. Агентство відмовляється називати ім'я особи або конкретний діагноз, посилаючись на лікарську таємницю, проте є підозри, що пацієнтом може бути Кімія Юї, оскільки в день інциденту саме він звертався до наземного командування з проханням про консультацію хірурга.

Новий адміністратор NASA Джаред Айзекман пояснив, що на станції просто немає необхідного обладнання для точної діагностики та лікування цього конкретного випадку.

Головний медичний офіцер агентства Джеймс Полк додав, що проблема не пов'язана з травмою чи професійною діяльністю, а виникла внаслідок тривалого впливу мікрогравітації на організм людини.

Як відбуватиметься евакуація?

Графік евакуації виглядатиме наступним чином:

Процес закриття люків між кораблем SpaceX Crew Dragon Endeavour та станцією заплановано на 14 січня о 22:30.

Сама операція відстикування має розпочатися о 00:05 вже 15 січня за київським часом.

Політ до Землі триватиме близько 11 годин.

Кульмінацією стане приземлення у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії, яке очікується о 10:41 також 15 січня за київським часом.

Космічне агентство повертає всіх чотирьох членів екіпажу Crew-11, хоча проблеми виникли лише в одного. Це пояснюється тим, що вони мають один рятувальний корабель, на якому прилетіли. Якщо Crew Dragon відлетить з пацієнтом і трапиться нова ситуація, евакуація стане неможливо.

Перед відльотом на станції відбулася урочиста церемонія передачі командування. Майкл Фінке, який очолював 74-ту експедицію, передав повноваження та символічний золотий ключ від станції російському космонавту.

Коли Crew-11 залишить об'єкт, на борту залишиться мінімальний склад із трьох осіб: Крістофер Вільямс і двоє росіян, які мають свій власний рятувальний корабель "Союз". Це означає, що Вільямс на певний час залишиться єдиним американським астронавтом на МКС, а наукова програма буде скорочена до прибуття наступної місії Crew-12 у лютому.

Фахівці SpaceX уже готують спеціальні судна для підбору екіпажу та транспортування астронавтів на материк.

Чому ця ситуація ще більш унікальна, ніж могла би бути?

Цікаво, що згідно зі статистичними моделями NASA, подібні медичні випадки, що потребують евакуації, мали б траплятися приблизно раз на три роки. Проте станція успішно функціонувала без таких інцидентів упродовж 25 років.

Спеціалісти запевняють, що раннє повернення Crew-11 не вплине на інші важливі проєкти, зокрема на запуск місячної місії Artemis 2, запланований на лютий 2026 року.

Наразі астронавти завершують пакування особистих речей і результатів наукових експериментів, готуючись до історичного перельоту додому.