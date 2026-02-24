YouTube-канал AstronautiCAST опублікував таймлапс, знятий із борту МКС. На компіляції кадрів видно темний обрій України, спалахи у небі та яскраві точки, що перетинають атмосферу – це проліт ракет і робота української протиповітряної оборони, розповідає 24 Канал.
Що саме зафіксувала камера МКС?
З орбіти добре помітні яскраві події на Землі. Протягом відео можна помітити шторми, палаючі нафтовидобувні свердловини та інші моменти.
Крім того, на таких відео добре видно перехоплення цілей у повітрі та навіть окремі влучання. На 4 хвилині відео фіксуються вибухи в межах Києва та поблизу Трипільської ТЕС в області
Завдяки таймлапсу можна простежити масштаб атаки – одночасні пуски, траєкторії польоту та серії спалахів у різних районах.
Таймлапс з МКС – атака на Київ 26 грудня – дивіться відео:
За офіційними даними, в ніч з 26 на 27 грудня Росія атакувала Україну десятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М" та "Кинджал", а також тридцятьма крилатими ракетами – Х-101, "Іскандер-К" і Х-22. Частину цілей було збито силами ППО, повідомив Телеграм-канал Alpha Centauri.
Як МКС може знімати ракетні удари?
Міжнародна космічна станція обертається навколо Землі на висоті приблизно 400 кілометрів і робить повний оберт за близько 90 хвилин і за добу таких обертів 16. Під час нічного прольоту над певним регіоном астронавти можуть знімати поверхню планети через панорамний модуль Cupola або інші ілюмінатори станції.
Для таких кадрів зазвичай використовують професійні цифрові камери з довгою витримкою. Саме вона дозволяє зафіксувати короткі, але яскраві спалахи – вибухи, роботу ППО або проліт ракет. У режимі таймлапсу камера робить серію послідовних знімків із заданим інтервалом, а потім їх об'єднують у відео. Завдяки цьому можна побачити динаміку подій, які тривають лише кілька секунд.
Цікавий факт! Такі дані доступні для ознайомлення на спеціальному порталі NASA.
Чому спалахи видно з такої висоти?
Уночі міське освітлення створює темний фон із точками світла, а будь-який потужний вибух або перехоплення в атмосфері значно яскравіші за навколишнє середовище. На великій швидкості МКС пролітає над регіоном за кілька хвилин, але цього достатньо, щоб зафіксувати серію подій.
Такі зйомки зазвичай не є спеціальною військовою фіксацією, якою займаються спеціалізовані сателіти. Астронавти регулярно фотографують Землю для наукових і публічних проєктів. Якщо в момент прольоту відбувається масштабна подія з потужними світловими ефектами, вона може потрапити в об'єктив випадково – як частина загальної зйомки нічної планети.
Як часто атаки на Україну видно з космосу?
Подібні кадри з МКС з'являються не вперше, однак це відео стало одним із найнаочніших прикладів того, як війна виглядає з космосу. Орбітальна перспектива дозволяє оцінити не лише географію атаки, а й інтенсивність обстрілу в межах одного прольоту станції над регіоном.