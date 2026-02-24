YouTube-канал AstronautiCAST опублікував таймлапс, знятий із борту МКС. На компіляції кадрів видно темний обрій України, спалахи у небі та яскраві точки, що перетинають атмосферу – це проліт ракет і робота української протиповітряної оборони, розповідає 24 Канал.

Що саме зафіксувала камера МКС?

З орбіти добре помітні яскраві події на Землі. Протягом відео можна помітити шторми, палаючі нафтовидобувні свердловини та інші моменти.

Крім того, на таких відео добре видно перехоплення цілей у повітрі та навіть окремі влучання. На 4 хвилині відео фіксуються вибухи в межах Києва та поблизу Трипільської ТЕС в області

Завдяки таймлапсу можна простежити масштаб атаки – одночасні пуски, траєкторії польоту та серії спалахів у різних районах.

Таймлапс з МКС – атака на Київ 26 грудня – дивіться відео:

За офіційними даними, в ніч з 26 на 27 грудня Росія атакувала Україну десятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М" та "Кинджал", а також тридцятьма крилатими ракетами – Х-101, "Іскандер-К" і Х-22. Частину цілей було збито силами ППО, повідомив Телеграм-канал Alpha Centauri.

Як МКС може знімати ракетні удари?

Міжнародна космічна станція обертається навколо Землі на висоті приблизно 400 кілометрів і робить повний оберт за близько 90 хвилин і за добу таких обертів 16. Під час нічного прольоту над певним регіоном астронавти можуть знімати поверхню планети через панорамний модуль Cupola або інші ілюмінатори станції.



Модуль Cupola / Фото NASA

Для таких кадрів зазвичай використовують професійні цифрові камери з довгою витримкою. Саме вона дозволяє зафіксувати короткі, але яскраві спалахи – вибухи, роботу ППО або проліт ракет. У режимі таймлапсу камера робить серію послідовних знімків із заданим інтервалом, а потім їх об'єднують у відео. Завдяки цьому можна побачити динаміку подій, які тривають лише кілька секунд.

Цікавий факт! Такі дані доступні для ознайомлення на спеціальному порталі NASA.

Чому спалахи видно з такої висоти?

Уночі міське освітлення створює темний фон із точками світла, а будь-який потужний вибух або перехоплення в атмосфері значно яскравіші за навколишнє середовище. На великій швидкості МКС пролітає над регіоном за кілька хвилин, але цього достатньо, щоб зафіксувати серію подій.

Такі зйомки зазвичай не є спеціальною військовою фіксацією, якою займаються спеціалізовані сателіти. Астронавти регулярно фотографують Землю для наукових і публічних проєктів. Якщо в момент прольоту відбувається масштабна подія з потужними світловими ефектами, вона може потрапити в об'єктив випадково – як частина загальної зйомки нічної планети.

Як часто атаки на Україну видно з космосу?

Подібні кадри з МКС з'являються не вперше, однак це відео стало одним із найнаочніших прикладів того, як війна виглядає з космосу. Орбітальна перспектива дозволяє оцінити не лише географію атаки, а й інтенсивність обстрілу в межах одного прольоту станції над регіоном.