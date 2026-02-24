YouTube-канал AstronautiCAST опубликовал таймлапс, снятый с борта МКС. На компиляции кадров видно темный горизонт Украины, вспышки в небе и яркие точки, пересекающие атмосферу – это пролет ракет и работа украинской противовоздушной обороны, рассказывает 24 Канал.

Что именно зафиксировала камера МКС?

С орбиты хорошо заметны яркие события на Земле. На протяжении видео можно заметить штормы, горящие нефтедобывающие скважины и другие моменты.

Кроме того, на таких видео хорошо видно перехват целей в воздухе и даже отдельные попадания. На 4 минуте видео фиксируются взрывы в пределах Киева и вблизи Трипольской ТЭС в области

Благодаря таймлапсу можно проследить масштаб атаки – одновременные пуски, траектории полета и серии вспышек в разных районах.

Таймлапс с МКС – атака на Киев 26 декабря – смотрите видео:

По официальным данным, в ночь с 26 на 27 декабря Россия атаковала Украину десятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М" и "Кинжал", а также тридцатью крылатыми ракетами – Х-101, "Искандер-К" и Х-22. Часть целей была сбита силами ПВО, сообщил Телеграм-канал Alpha Centauri.

Как МКС может снимать ракетные удары?

Международная космическая станция вращается вокруг Земли на высоте примерно 400 километров и делает полный оборот за около 90 минут и за сутки таких оборотов 16. Во время ночного пролета над определенным регионом астронавты могут снимать поверхность планеты через панорамный модуль Cupola или другие иллюминаторы станции.



Модуль Cupola / Фото NASA

Для таких кадров обычно используют профессиональные цифровые камеры с длинной выдержкой. Именно она позволяет зафиксировать короткие, но яркие вспышки – взрывы, работу ПВО или пролет ракет. В режиме таймлапса камера делает серию последовательных снимков с заданным интервалом, а затем их объединяют в видео. Благодаря этому можно увидеть динамику событий, которые длятся всего несколько секунд.

Интересный факт! Такие данные доступны для ознакомления на специальном портале NASA.

Почему вспышки видны с такой высоты?

Ночью городское освещение создает темный фон с точками света, а любой мощный взрыв или перехват в атмосфере значительно ярче окружающей среды. На большой скорости МКС пролетает над регионом за несколько минут, но этого достаточно, чтобы зафиксировать серию событий.

Такие съемки обычно не являются специальной военной фиксацией, которой занимаются специализированные сателлиты. Астронавты регулярно фотографируют Землю для научных и публичных проектов. Если в момент пролета происходит масштабное событие с мощными световыми эффектами, оно может попасть в объектив случайно – как часть общей съемки ночной планеты.

Как часто атаки на Украину видны из космоса?

Подобные кадры с МКС появляются не впервые, однако это видео стало одним из самых наглядных примеров того, как война выглядит из космоса. Орбитальная перспектива позволяет оценить не только географию атаки, но и интенсивность обстрела в пределах одного пролета станции над регионом.