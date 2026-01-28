Скільки Boeing заробив за рік?
Компанія прозвітувала про другий поспіль квартал з рекордноб виручкою, пише FT.
Річний дохід за 2025 рік у розмірі 89,5 мільярдів доларів свідчить про зростання на 35% порівняно з попереднім роком, коли група боролася з наслідками руйнівного страйку працівників та вибуху дверної панелі літака Alaska Airlines під час польоту.
Продаж комерційних авіалайнерів Boeing збільшив дохід у четвертому кварталі майже на 140% до 11,4 мільярда доларів порівняно з попереднім роком після того, як Федеральне управління цивільної авіації США підвищило обмеження виробництва.
Чистий прибуток компанії за останній квартал 2025 року у розмірі 8,22 мільярдів доларів був збільшений завдяки продажу активів її підрозділу цифрової авіації групі прямих інвестицій Thoma Bravo.
Раніше Boeing повідомляв, що після скасування та переобладнання отримав 1 075 валових замовлень у 2025 році, що вперше за це десятиліття перевищує обсяг замовлень європейського конкурента Airbus.
Оборонний та космічний бізнес також зафіксував зростання доходів у четвертому кварталі на 37% до 7,4 мільярда доларів у річному обчисленні.
