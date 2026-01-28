Що відомо про масштабні скорочення в Amazon?
Електронний лист стосується звільнення низки співробітників у США, Канаді та Коста-Риці в рамках зусиль щодо "зміцнення компанії", пише BBC.
Дивіться також Amazon показала новий ШІ-чип і натякнула на дещо цікаве у співпраці з Nvidia
Повідомлення, очевидно, було поширене помилково, оскільки його швидко скасували. Проте звільнення 16 000 осіб Amazon все ж підтвердив. Це роблять у рамках плану "ліквідації бюрократії" у фірмі.
Зараз в Amazon працює близько 1,5 мільйона людей по всьому світу, з яких близько 350 000 працюють на корпоративних посадах. Компанія не повідомила, де саме відбудуться останні втрати робочих місць або які країни постраждають.
До слова, останні скорочення знаменують собою другий великий раунд звільнень, пише Reuters.
Це відбувається за три місяці після того, як Amazon скоротив 14 000 робочих місць у жовтні, заявивши тоді, що винні штучний інтелект та побоювання щодо зміни корпоративної культури.
Зростання використання інструментів штучного інтелекту означатиме більшу автоматизацію обов'язків, що призведе до скорочення робочих місць у корпораціях.
Новини світових компаній
Boeing повідомив про рекордну квартальну виручку та зростання грошового потоку завдяки збільшенню поставок. Річний дохід за 2025 рік склав 89,5 мільярдів доларів, що на 35% більше порівняно з попереднім роком,
Danone відкликає дитячі суміші через ризик наявності токсину cereulide, що може викликати нудоту та блювання. Акції Danone впали на 5% після повідомлення про відкликання продукції, що викликало стурбованість інвесторів.
Renault співпрацюватиме з французькою Turgis Gaillard для виробництва дронів на підтримку України. Контракт було укладено після запиту французького уряду на співпрацю автомобільних та оборонних компаній у виробництві безпілотників.
У 2025 році Netflix заробив 1,5 мільярда доларів на рекламному бізнесі, що перевищило очікування. Netflix досяг угоди на купівлю студії Warner Bros. разом з HBO та HBO Max за 82,7 мільярда доларів, змінюючи пропозицію на оплату повністю готівкою.