Що відомо про масштабні скорочення в Amazon?

Електронний лист стосується звільнення низки співробітників у США, Канаді та Коста-Риці в рамках зусиль щодо "зміцнення компанії", пише BBC.

Повідомлення, очевидно, було поширене помилково, оскільки його швидко скасували. Проте звільнення 16 000 осіб Amazon все ж підтвердив. Це роблять у рамках плану "ліквідації бюрократії" у фірмі.

Зараз в Amazon працює близько 1,5 мільйона людей по всьому світу, з яких близько 350 000 працюють на корпоративних посадах. Компанія не повідомила, де саме відбудуться останні втрати робочих місць або які країни постраждають.

До слова, останні скорочення знаменують собою другий великий раунд звільнень, пише Reuters.

Це відбувається за три місяці після того, як Amazon скоротив 14 000 робочих місць у жовтні, заявивши тоді, що винні штучний інтелект та побоювання щодо зміни корпоративної культури.

Зростання використання інструментів штучного інтелекту означатиме більшу автоматизацію обов'язків, що призведе до скорочення робочих місць у корпораціях.

