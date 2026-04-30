Почему магазины SuperStep закрываются в Украине?

Генеральный директор Eren Retail Group в Украине Зафер Озбай говорит, что решение не связано непосредственно с украинским рынком, а является частью глобальной трансформации бизнеса, пишет RAU.

Смотрите также Пережили блэкауты: украинская сеть морепродуктов откроет 17 ресторанов в Европе

Мы решили оптимизировать нашу бизнес-модель и перераспределить ресурсы на те сферы, где мы видим высокую долгосрочную эффективность и лучшую согласованность с нашими глобальными приоритетами. Украина остается для нас важным рынком, и этот шаг следует рассматривать как оптимизацию нашей глобальной деятельности, а не как показатель рыночного потенциала,

– говорит Зафер Озбай.

В то же время другие бренды группы остаются работать. В частности, сеть Lacoste продолжает деятельность без изменений – по состоянию на конец апреля в Украине работает 12 магазинов.

Что это означает для покупателей?

уменьшение мультибрендовых форматов;

больше монобрендовых магазинов;

расширение онлайн-покупок.

Когда SuperStep появился в Украине?

Бренд SuperStep вышел на украинский рынок еще в 2015 году, открыв первый магазин в киевском ТРЦ Sky Mall. Уже через несколько лет сеть расширилась до нескольких городов.

Даже после начала полномасштабной войны компания продолжала открывать новые точки: во Львове, Киеве и Днепре. Последние обновления форматов происходили еще в 2025 году.

По состоянию на весну 2026 года в Украине работало шесть магазинов: в ТРЦ Lavina Mall, Dream Town, Forum Lviv, Victoria Gardens, Riviera Shopping City и Karavan. Также компания имеет онлайн-магазин.

После выхода сети торговые площади уже начинают занимать другие игроки. Например, в ТРЦ Respublika Park вместо SuperStep открылся магазин Puma в новой концепции Field of play. А в ТРЦ Gulliver на место сети претендует New Balance.

Обратите внимание! Выход SuperStep – это не сигнал "падения рынка", а еще одно доказательство его трансформации. Украинский ритейл адаптируется: старые форматы исчезают, а их место занимают новые концепции и игроки.

Как развивается ритейл в Украине?

В 2023 году объем продаж в ритейле приблизился к довоенным показателям, полностью восстановившись после падения в 2022 году. По мнению аналитиков, это значит, что рынок ритейла адаптировался к военным условиям и стал одной из самых успешных отраслей Украины, пишет Delo.ua.

Как отметил CEO NAI Ukraine Виталий Бойко, розничный товарооборот Украины не только в гривнах, но и в долларах почти (с разницей в 5%) повторил результат 2021 года, который побил на то время рекорды потребления.

Рост показателей товарооборота связан в первую очередь с международной помощью – 40 миллиардов долларов было потрачено на гарантированную оплату расходов на социальную сферу. А все ресурсы украинского бюджета, которые шли на нужды армии, сказались и на зарплате военнослужащего, которая выросла в 5 – 10 раз. Таким образом и семьи военнослужащих стали дополнительными покупателями, которые пришли на розничный рынок,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, по сравнению с 2021 годом, в 2023-м на розничном рынке Украины появилось дополнительно 20 миллиардов долларов – это международная помощь минус бюждет, который вывезли миллионы украинских беженцев за границу.

