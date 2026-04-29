Какие планы "Черноморки" по открытию ресторанов в Европе?
"Черноморка" выросла на 27% несмотря на блэкауты. Об этом рассказала совладелица компании Ольга Копылова, пишет UCSC.
По состоянию на апрель этого года у нас в сети 51 ресторан, 35 из них – в Украине. Доходы выросли на 27%. Но мы пережили чрезвычайно нелегкую зиму. Мы выбрались, хотя это было очень трудно,
– отметила она.
По словам Копыловой, ключевым фактором роста стало открытие новых точек: за год сеть запустила 11 ресторанов: пять в Украине (Киев, Белая Церковь, Луцк) и еще шесть – за рубежом, в частности в Польше, Чехии, Литве и Молдове.
Компания также сделала стратегический шаг в сторону собственного производства – приобрела ферму в Хорватии. Она уже поставляет продукцию в европейские заведения сети.
В 2025 году ферма должна дать около 25 тонн мидий, но в планах – увеличить объемы до 300 тонн в год. Кроме того, возле фермы планируют открыть ресторан с дегустациями и экскурсиями, чтобы превратить производство в отдельное гастрономическое направление.
Что это означает?
- Бизнес диверсифицирует риски (Украина + Европа)
- Ритейл и HoReCa все чаще заходят в собственное производство
- Отключения электроэнергии меняют поведение клиентов
В 2026 году "Черноморка" планирует значительно расшириться – открыть примерно 17 новых заведений в Польше и других странах Европы.
В целом мы планируем рост продаж на 20% в этом году. Также должны подготовиться к 2027 году, на который у нас запланирован рост бизнеса на 70%,
– добавила Копылова.
Итак, "Черноморка" показывает классический пример адаптации бизнеса: вместо сокращения – расширение, вместо зависимости – контроль над поставками.
Что известно о ферме "Черноморки"?
В этом году "Черноморка" запустила ферму по выращиванию мидий, сибаса и дорадо за рубежом. Это новый шаг в развитии морского хозяйства, пишет Posteat.
Теперь у нас свои мидии, сибас и дорадо. Мы учимся выращивать их вместе с хорватской командой на ферме возле Стон – в чистом Адриатическом море. Для нас это о качестве, доверие и честный путь продукта – от моря до стола,
- пишут представители компании.
Известно, что ферма создана в сотрудничестве с хорватской командой, которая имеет опыт в морской аквакультуре. Запуск проекта является частью стратегии развития собственного производства и обеспечения стабильных поставок морепродуктов для ресторанного сегмента. Выращивание происходит в естественных морских условиях Адриатики.
Проект предусматривает постоянный контроль качества воды, условий содержания и соблюдения европейских стандартов безопасности пищевых продуктов.
Как украинский бизнес и беженцы влияют на ВВП Европы?
Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.
Из-за войны в страны ЕС выехали в страны ЕС 5 – 7 миллионов жителей Украины. Больше всего осело в Польше, Германии и Чехии, где вместе с мигрантами предыдущих лет украинцы интегрируются в местные рынки труда, наполняют бюджеты и пенсионные фонды. По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:
- в Польше – 900 тысяч украинцев;
- в Германии – 295 тысяч;
- в Чехии – около 390 тысяч.
Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.
О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года: в ВВП Польши – 2,7%; Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП; Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.
Относительно последней эксперт отмечает, что вклад украинцев в благосостояние Германии является также значительным несмотря на кажущийся более низкий процент, ведь ее экономика является крупнейшей в Европе.
Каждый пятый бизнесмен в Украине получает доход от 10 миллионов гривен в год – это 74 тысячи предпринимателей. В тройку самых богатых по доходу в 2025 году попали Ринат Ахметов, Виталий Антонов и Андрей Веревский.
В Киеве за несколько месяцев закрылись около 400 кофеен и фастфудов, что составило 13 – 14% рынка общественного питания. Основные причины закрытия включают высокие затраты на электроэнергию, перебои с электроснабжением, демонтаж МАФов, перенасыщение рынка и снижение платежеспособности клиентов.