Как украинские беженцы влияют на ВВП стран Европы?

Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Из-за войны в страны ЕС выехали в страны ЕС 5 – 7 миллионов жителей Украины. Больше всего осело в Польше, Германии и Чехии, где вместе с мигрантами предыдущих лет украинцы интегрируются в местные рынки труда, наполняют бюджеты и пенсионные фонды, становятся активными потребителями товаров и услуг:

в Польше находятся около 1,5 миллиона украинцев (беженцев и мигрантов);

в Германии – 1 миллион 150 тысяч;

в Чехии – около 600 тысяч человек.

По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

в Польше – 900 тысяч украинцев;

в Германии – 295 тысяч;

в Чехии – около 390 тысяч.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:

в ВВП Польши – 2,7%;

Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;

Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

Относительно последней эксперт отмечает, что вклад украинцев в благосостояние Германии также значителен несмотря на кажущийся более низкий процент, ведь ее экономика является крупнейшей в Европе.

Туда поехали люди, которые в первую очередь искали не работу, а больше социальные выплаты по сравнению с Польшей и Чехией. Соответственно – там больше женщин с детьми. И именно тех, кто не работает из-за необходимости ухаживать за детьми или пожилыми родителями, которых также забрали в Германию. Или это люди, которые просто выехали и рассчитывают исключительно на социальную помощь и вообще не думают о каком-то трудоустройстве. Поэтому там меньше всего трудоустроенных людей,

– говорит эксперт Василий Воскобойник.

Учитывая то, что страны Европы постепенно сокращают социальные выплаты украинским беженцам, в ближайшее время перед частью из них встанет вопрос о поиске работы или возвращения в Украину.

Как рассказала в интервью "Радио Свобода" специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон, после завершения временной защиты государства будут переводить беженцев на национальные разрешения на проживание. Поэтому те, кто будет готов внести вклад в экономику и интегрироваться в этих странах, смогут остаться.

Почему европейцам выгодна украинская миграция?

Демографические проблемы стран Европейского Союза благодаря украинской миграции становятся менее острыми, говорит Василий Воскобойник. К примеру, 22% немцев имеют возраст более 65 лет, поэтому экономика страны ежегодно требует притока по крайней мере 400 тысяч мигрантов, в частности – молодежи.

Проблемы же Чехии несколько иные, ведь по сравнению с Польшей и Германией, это страна со значительно меньшим количеством населения: около 11 миллионов против 37 и 84 миллионов соответственно.

Чехия – относительно небольшая страна, однако у нее один из самых низких уровней безработицы, около 3%. О чем это говорит? Фактически – о нехватке рабочих рук в этой стране. Чехия оказывается в ситуации, когда украинцы, которые там работают, могут выбрать для себя как возвращение в Украину, так и переезд в Польшу или Германию. И Чехия, понимая, что им все равно нужны рабочие руки, конкурирует за украинцев, в частности по возможностям зарплаты и тому подобное,

– говорит эксперт.

Экономическая активность украинцев позволяет странам ЕС перекрывать расходы на помощь беженцам. Из исследования Deloitte известно, что по итогам 2024 года украинцы добавили в бюджет Польши около 99 миллиардов злотых (примерно 25 миллиардов долларов США). Тогда как гуманитарную и военную помощь Украине за период с 2022 года по 10 июня 2025 года, по данным Texty.org, оценивают примерно в 2,3 миллиарда долларов США.

Заметьте! Чехия также получила больше доходов благодаря вкладу украинцев в экономику, чем потратила на помощь. Премьер-министр Петр Фиала в 2025 году сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Чехия предоставила для помощи Украине 91,3 миллиарда чешских крон. Однако государственные доходы благодаря украинцам превышают эти расходы на 12,7 миллиарда крон.

Что ждет украинцев в Европе в ближайшее время?