В результате ударов горит "сердце НПЗ" — установка ЭЛОУ АВТ-6, сообщает Exilenova +.

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Момент попадания дрона в НПЗ

Россияне засняли момент, когда дрон попадает прямо по территории Московского НПЗ в районе Капотни. После удара на предприятии возник пожар, который пытаются потушить.

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