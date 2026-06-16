В результате ударов горит "сердце НПЗ" — установка ЭЛОУ АВТ-6, сообщает Exilenova +.
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Момент попадания дрона в НПЗ
Россияне засняли момент, когда дрон попадает прямо по территории Московского НПЗ в районе Капотни. После удара на предприятии возник пожар, который пытаются потушить.
Беспилотник попадает в НПЗ в Москве: смотрите видеоНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости