Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, маловероятно, что итогом этой встречи окажется соглашение о давлении на Путина. Однако, точно будет определенный консенсус, который и так все для себя приняли. Он касается ядерного оружия.

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Тезис об использовании Россией ядерного оружия критикует весь мир. Не просто западный мир. Не просто демократические страны. Но и Китай, США и другие,

– отметил Божко.

Кроме того, очень показательно, что госсек США Энтони Блинкен не будет встречаться с оккупантом Лавровым, который поедет на саммит G20. Это показатель международной изоляции, ведь они равны по дипломатическому рангу.

Между США и Китаем не так много глобальных противоречий относительно войны в Украине

Как отмечает Божко, и США, и Китай выступают за то, чтобы этой войны не было. Впрочем, Пекин считает, что ему не следует материально помогать Украине, как и России. Они как будто в чем-то позволяют Москве обходить санкции.

В широком смысле, Китай вообще ничего не выиграет от войны в Украине. А только получает дополнительную опасность подвергнуться санкциям от США.

"Вообще ключевой темой между США и Китаем станет вопрос Азии. Там основной плацдарм их противостояния. Там КНДР и Южная Корея. Там Тайвань, спорные острова. Диалог США и Китая все-таки будет о них самих. Ведь каким бы ни было противостояние между Китаем и США, оно по масштабам последствий для мира будет хуже, чем война в Украине", – считает Божко.

О чем будут говорить США и Китай на G20 – объясняет Божко: смотрите видео

Добавим, в Белом доме недавно впервые прокомментировали освобождение Херсона от российских оккупантов. Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что это – выдающаяся победа украинцев.

Он также не поддерживает попытки некоторых западных политиков оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на мирные переговоры с Россией. Ведь оккупанты могут прекратить войну, просто забрав войска. А если ВСУ перестанут бороться, то Украине придет конец.