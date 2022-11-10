Об этом анонимно сообщил высокопоставленный американский чиновник. Он отметил, что среди кораблей была подлодка с крылатыми ракетами "Белгород", которая способна запускать беспилотные подводные аппараты, такие как ракета "Посейдон".

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Влияние санкций

Однако на прошлой неделе корабли покинули зону испытаний в Арктическом море и ничего не сделали. Они вернулись в порт.

Это можно рассматривать как часть большей картины и недавней военной практики России, отправляющей в Украину плохо обученные войска. Российская военная промышленность переживает тяжелые времена, и мы также видим, что санкции Запада в отношении высокотехнологичных военных товаров имеют эффект и должны продолжаться, – сказал западный дипломат.

Могут возобновить испытания

В США считают, что Россия может повторно попытаться испытать торпеду "Посейдон", имеющую ядерный двигатель, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Однако воды Арктики в скором времени начнут замерзать.

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