Так, Кремль может продолжать проводить "ядерные игры", чтобы побудить США и их союзников давить на Украину. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Еще 2 ноября министерство иностранных дел России опубликовало заявление о "предотвращении ядерной войны", в котором говорится, будто страна-агрессор "строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости такой войны, в которой не может быть победителей, и которая никогда не должна быть развязана". Также в ведомстве отметили свою "приверженность сокращению и ограничению ядерных вооружений".

Российский диктатор Владимир Путин 27 октября заявил, что якобы его стране нет нужды применять ядерное оружие против Украины, и что Россия якобы никогда не обсуждала такую возможность "намекая на заявления лидеров западных стран".

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев также все больше приуменьшает ожесточенную ядерную риторику, которую он использовал в течение октября, и теперь сосредоточился на продвижении единства России в войне против Украины.

Аналитики считают, что в будущем Кремль может использовать риторические методы балансировки на грани ядерной войны, чтобы побудить США и их союзников оказывать давление на Украину для переговоров.

Но использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным и Кремль сейчас делает шаги по деэскалации своей ядерной риторики. Ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению,

– отметили в Институте.

Кроме этого, аналитики отметили, что изменения риторики Кремля указывают на то, что старшее российское военное командование в определенной степени осознает огромные затраты за небольшую операционную выгоду, которую Россия понесла бы при использовании ядерного оружия против Украины или НАТО.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что в последнее время Москва перестала озвучивать свои ядерные угрозы. Причем это произошло задолго до поездки Олафа Шольца в Китай.

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