В частности, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Кривом Роге. Об этом сообщали местные телеграм-каналы, однако почти сразу эту информацию подтвердил руководитель военной администрации Александр Вилкул.

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Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях,
– написал он.

Взрывы прогремели и в Запорожье

Кроме того, телеграм-канал monitor сообщил, что звуки взрывов раздались и в Запорожье. Пока официальные представители города информацию о "прилетах" не предоставляли.

Недавние атаки на Запорожье:

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