Зокрема, під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Кривому Розі. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали, втім, майже одразу цю інформацію підтвердив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь у укриттях,
– написав він.

Вибухи пролунали і в Запоріжжі

Крім того, телеграм-канал monitor повідомив, що звуки вибухів пролунали і в Запоріжжі. Наразі офіційні представники міста інформації про "прильоти" не надавали.

Нещодавні атаки на Запоріжжя:

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