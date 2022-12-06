Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни "закобзонили" уже близько 92 200 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.

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Лише за минулу добу нашим воїнам вдалося ліквідувати 510 російських солдатів, 5 ворожих танків, 5 бойових броньованих машин, артилерійську систему, 5 безпілотників, 61 крилату ракету та 4 одиниці автомобільної техніки.

Втрати росіян у техніці з початку повномасштабної війни

Танків – 2 929 одиниць,

бойових броньованих машин – 5 905 одиниць,

артилерійських систем – 1 915 одиниць,

РСЗВ – 395 одиниць,

засобів ППО – 211 одиниць,

літаків – 281 одиниця,

гелікоптерів – 264 одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 587 одиниць,

крилатих ракет – 592 одиниць,

кораблів та катерів – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 одиниць,

спеціальної техніки – 163 одиниці.

Яка ситуація на фронті