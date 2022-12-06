Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни "закобзонили" уже близько 92 200 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.
До теми Військовий за допомогою Gеpard збив російську ракету: неймовірне відео
Лише за минулу добу нашим воїнам вдалося ліквідувати 510 російських солдатів, 5 ворожих танків, 5 бойових броньованих машин, артилерійську систему, 5 безпілотників, 61 крилату ракету та 4 одиниці автомобільної техніки.
Втрати росіян у техніці з початку повномасштабної війни
- Танків – 2 929 одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 905 одиниць,
- артилерійських систем – 1 915 одиниць,
- РСЗВ – 395 одиниць,
- засобів ППО – 211 одиниць,
- літаків – 281 одиниця,
- гелікоптерів – 264 одиниці,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 587 одиниць,
- крилатих ракет – 592 одиниць,
- кораблів та катерів – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 одиниць,
- спеціальної техніки – 163 одиниці.
Яка ситуація на фронті
- Упродовж доби 5 грудня російські окупанти наступали у Донецькій області. Збройні Сили України успішно відбили ворожі атаки біля Бахмута, Андріївки, Яковлівки, Соледара, Курдюмівки та Красногорівки.
- Учора загарбники здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Вони запустили ракети Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П, та "Калібр".
- Українські військові розповіли, що біля Бахмута росіяни дещо змінили тактику. Тепер вони намагаються дістатися до позиції ЗСУ маленькими групами, а не на великій техніці.