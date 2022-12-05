Перехоплену розмову опублікували у Головному управління розвідки Міністерства оборони. Росіянин каже, що витримує, поки є горілка.

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"Чотири доби з пацанами не сплю. Тут вода, все в воді. Речі мокрі. Якби не горілка... Поки її п'ємо, то нормально", – розповів загарбник.

Жаліється на нерозуміння

Мати росіянина дивується розповіді про алкоголь. Жінка запитує, де військові його беруть й заявляє, що співрозмовник вже п'яний.

Яка тобі різниця, де ми її беремо? По-іншому ніяк не можна. Тебе б сюди. Ви просто тут не були, сидите вдома. Не тільки ти одна така. Пацани додому дзвонять. Ну, як не пити. Якщо ти випив, то тобі хоч трохи легше стає, – намагається пояснити окупант.

Він сказав, що алкоголь привозять люди з іншого полку, яким вони дають гроші. Росіянин жаліється матері на дуже високі ціни.

Боїться ЗСУ

Загарбник розповів, що стоїть в полі, біля нього лісосмуга й більш нічого. Окупант говорить про страх перед українськими військовими, які неподалік.

"Якщо наступ, а у нас 30 людей у всій роті лишилося. У нас побили всіх людей. Навколо хтось є, але до них дійти треба. Це кілометрів 2", – зазначив ворог.

Окупант жаліється, що у нього немає іншого виходу, як воювати, оскільки його мобілізували. Проте мати заперечує.

"Ні, тебе не мобілізували. Ти ж сам казав, що людей не вистачає і ти рвонув в піхоту", – заявила жінка.

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