У листопаді генерал армії Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявив, що близько 100 000 російських солдатів було вбито або поранено. А згідно з останніми даними Генштабу за 6 грудня, втрати ворога становлять близько 92 200.

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Втрати Росії у війні проти України – колосальні

У В'єтнамі впродовж 10 років загинули трохи більше ніж 58 тисяч військовослужбовців США. І це істотно вплинуло на американське суспільство. Тож експерти вважають, що якщо росіяни зрозуміють свої справжні втрати, на них це також вплине.

Звичайно, Росія у 2022 році зовсім не схожа на Сполучені Штати кінця 60-х – початку 70-х, але з новин також ясно, що ця війна не користується популярністю у ключових верств населення Росії. Рівень втрат приблизно вдвічі більший, ніж у В'єтнамі і я дотримуюся думки, що ми ще не побачили, як війна повною мірою позначилася на російському суспільстві,

– сказав професор статистики Технологічного інституту Вірджинії Рональд Фрікер.

За офіційними даними Кремля, кількість загиблих у війні росіян становить трохи менше ніж 6 000 осіб. Натомість ООН заявила, що не довіряє ні російським, ні українським даним щодо втрат.

Скоро росіяни можуть зрозуміти справжній вплив війни

Населення Росії становить приблизно 143,4 мільйона осіб. Абсолютний вплив цих 100 000 смертей і поранень також буде набагато ширшим, ніж просто кількість загиблих людей. У кожного загиблого чи пораненого є близько 10 осіб у найближчому оточенні. Тож таким чином кількість постраждалих від війни зі 100 тисяч перетворюється у 2 мільйони. І двох мільйонів достатньо, щоб на соціальному рівні вплинути на психічне здоров'я й тривожність цілих міст та регіонів. Експерт вважає, що ці втрати будуть відчуватися впродовж наступних 10 – 15 років.

Також сотні тисяч росіян залишають свою країну. Багато хто втік до Казахстану, Сербії, Туреччини, Грузії та Фінляндії.

Якою б великою не була реальна цифра загиблих і поранених у Росії від неспровокованого вторгнення в Україну, десятки тисяч сімей страждають і сумують. Наслідки втрат послабили підтримку Путіна у суспільстві, але організованої та ефективної опозиції немає. Владі відомо про втрати та невдоволення. Вона сподівалася на коротку звитяжну війну, а отримала війну виснаження, в якому росіяни не досягають успіху,

– сказав професор історії та політології університету Мічігану Рональд Сані.

Він зауважив, що зараз росіяни не реагують. Але якщо втрати Росії продовжуватимуть зростати, громадська думка може змінитися.

Факт. Інститут вивчення війни повідомив, що у Битві за Бахмут Росія втрачає близько 100 солдатів на день. Речник Східної групи військ України Сергій Череватий заявив, що щодня близько 50 окупантів зазнають поранення, ще 50 – гинуть.