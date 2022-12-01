На "концерте Кобзона" – полный зал

В ноябре на "концерт Кобзона" отправилось больше всего зрителей. Все потому, что "жест доброй воли" сделали сразу 16 970 российских военных.

Читайте также Одним из первым уехал убивать в Украине: ликвидировали "путинского головореза" из Хакасии

В Министерстве обороны опубликовали график убитых оккупантов по месяцам. На нем видно, что пик "популярности Кобзона" раньше был в начале полномасштабной войны – в марте. Дальше количество ликвидированных захватчиков немного упало, а с июля начало нарастать.

Поэтому с середины лета число "хороших россиян" начало увеличиваться в среднем на 500 человек. Пика оно достигло в ноябре. Надеемся, что дальше ситуация будет развиваться так же и оккупантов на нашей земле будет становиться все меньше.



Сколько россиян ликвидировали ВСУ за отдельный месяц / График Минобороны

Потери россиян в технике за ноябрь

217 танков,

376 боевых бронированных машин,

174 артиллерийские системы,

12 реактивных систем залпового огня,

13 ПВО,

4 самолета,

4 вертолета,

147 БПЛА,

134 крылатые ракеты,

289 единиц автотехники и автоцистерн,

9 единиц спецтехники.

Обратите внимание! Всего с начала полномасштабной войны в Украине ВСУ уничтожили 89 440 российских солдат. Из них в последний день осени – 560 человек.

Это может вас заинтересовать – что происходит на фронте: видео