Об этом в понедельник заявил высокопоставленный иранский чиновник.

Интересно Россия потеряла газовый рынок в Европе, теперь газопроводы никому не нужны

Обе страны были отключены от SWIFT

После возобновления санкций США против Ирана в 2018 году Исламская Республика была отключена от бельгийской службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая является ключевой международной банковской точкой доступа.

Подобные ограничения были применены к некоторым российским банкам после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с российскими банками, которые могут быть предназначены для открытия аккредитивов, переводов или гарантий,

— сказал полуофициальному информационному агентству Fars заместитель председателя Центрального банка Ирана Мохсен Карими.

В то время как центральный банк России отказался комментировать соглашение, подписанное в воскресенье, Карими сказал, что "около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран будут подключены к этой системе", не уточняя названий иностранных банков.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг. "Финансовый канал между Ираном и миром возобновляется", - написал он в Twitter.

Иран пытается остановить падение своей экономики

С начала войны в Украине Тегеран и Москва пытались наладить тесные двусторонние связи, поскольку обе столицы пытались построить новые экономические и дипломатические партнерства в других странах.

С углублением экономической пропасти, в основном из-за санкций США, многие иранцы испытывают боль галопирующей инфляции и рост безработицы.

Инфляция взлетела до более чем 50%, самого высокого уровня за десятилетия. По данным Иранского статистического центра, безработица среди молодежи остается высокой, более 50% иранцев находятся на грани бедности.

Столкнувшись с худшим кризисом легитимности на фоне месяцев антиправительственных протестов, вызванных смертью молодой женщины под стражей, иранские власти опасаются, что экономическая изоляция и отсутствие экономического улучшения могут привести к новым беспорядкам.

Высшая власть Ирана, верховный лидер Али Хаменеи, заявил в понедельник, что истеблишмент столкнулся с "ощутимой проблемой благосостояния и средств к существованию", которую невозможно решить без экономического роста.

В современном мире статус страны в значительной степени связан с ее экономической мощью. Нам нужен экономический рост, чтобы сохранить наши региональные и глобальные позиции, – сказал Хаменеи в телевизионной речи.

Израиль наносит удары дронами по объектам в Иране.