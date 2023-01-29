Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Тем временем Иран уже определил виновного и угрожает Израилю ответом на спецоперацию.

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Первый вариант – Израиль

Шейтельман рассказал, что можно только догадываться, кто стоит за атаками на Иран, но вариантов немного. Первый вариант – это Израиль. Особенно учитывая, что на днях там в Иерусалиме произошел теракт. Относительно именно этого теракта информации пока нет, но часто следы терактов в Израиле ведут в Иран.

Ответственность за это Израиль часто возлагает на Иран и проводит акции против определенных иранских служб. В частности, могут разбомбить аэродром в Дамаске, где работают иранские офицеры, могут убить точечно генерала, так что и сейчас могло быть такое,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что у Ирана очень много врагов. В частности, это еще и Саудовская Аравия, но непонятно, способна ли она проводить такие операции. Кроме того, стоит выяснить, что именно за завод это был в Иране, связан ли он с ракетами и "Шахидами".

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Иран – 40 лет под санкциями, для Израиля Украина – не приоритет

По словам политтехнолога, в грехах Ирана поставки оружия России – где-то на 10 месте. Иран находится под санкциями уже 40 лет, еще когда России и Украины как отдельных государств на карте не было. В его официальной государственной доктрине прописана четкая цель – уничтожение Израиля, и это официально, а не как в России, например, на уровне пропаганды.

"Для Израиля это угроза номер 1, конечно. В Израиле месяц назад было сформировано новое правительство, и когда меня спрашивали, как они будут относиться к Украине, я сказал, что Украина для Израиля – номер 100 в списке, потому что для них проблема номер 1 – это Иран", – заметил Шейтельман.

Как он отметил, кроме того, Иран обстреливает Саудовскую Аравию. Также он постоянно обстреливает танкеры в Персидском заливе. Поэтому можно поверить в то, что удар по Ирану нанесла объединенная коалиция стран, но не из-за поставок оружия России, потому что "Шахиды" – это мелочь на фоне того, что еще делает Иран.

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