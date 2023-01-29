Угрозы прозвучали от советника ядерной команды Ирана Мохаммада Маранда, который опубликовал соответствующее сообщение в твиттере. Он заявил, что взрывы в Иране не останутся без последствий.
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Израилю угрожают последствиями
"Неудачная неделя для режима апартеида ни дома, ни за границей", – написал Маранди.
Советник ядерной команды Ирана обвинил в ударе правительство премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, а также западных союзников.
Однако, несмотря на то, что Нетаньяху и его поддерживаемые Западом союзники-террористы в Северном Ираке потерпели неудачу, последствия будут. Им обоим нужно научиться, что наказание также приходит после неудачи,
– подчеркнул он.
Что известно о взрывах в Иране
- В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, специализирующегося на производстве боеприпасов.
- Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов. На завод была совершена атака беспилотников.
- Согласно данным Королевского Объединенного института оборонных исследований, вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее "Шахиды".
- Кроме удара по военному объекту в городе Исфахан, в иранском городе Шахид-Салиме загорелся крупный завод по производству моторных масел. Отмечается, что объект также подвергся атаке беспилотников.
- Министерство обороны и поддержки ВС Исламской Республики Иран заявили о якобы "неудавшейся атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в Исфахани.
- Сообщается, что один дрон был сбит комплексом ПВО, а два других – попали в оборонительные ловушки и взорвались.
- В иранских СМИ пишут о причастности к атаке США и Израиля. На новости из Ирана отреагировали в Украине. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что "Украина предупреждала Тегеран", хоть и деталей этого инцидента не озвучил.