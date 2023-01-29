Погрози пролунали від радника ядерної команди Ірану Мохаммад Маранді, який опублікував відповідний допис у твітері. Він заявив, що вибухи в Ірані не залишаться без наслідків.
Дізнайтесь більше Стрілянина, вибухи, заворушення і навіть землетрус: що зараз відбувається в Ірані
Ізраїлю погрожують наслідками
"Невдалий тиждень для режиму апартеїду ні вдома, ні за кордоном", – написав Маранді.
Радник ядерної команди Ірану звинуватив в ударі уряд прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, а також західних союзників.
Однак, незважаючи на те, що Нетаньяху та його підтримувані Заходом союзники-терористи в Північному Іраку зазнали невдачі, наслідки будуть. Їм обом потрібно навчитися, що покарання також приходить після невдачі,
– підкреслив він.
Що відомо про вибухи в Ірані
- У ніч на 29 січня в іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.
- Вибух стався на одному з центрів виробництва боєприпасів. На завод була здійснена атака безпілотників.
- Згідно з даними Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє "Шахіди".
- Окрім удару по військовому об'єкту в місті Ісфахан, в іранському місті Шахід-Салімі загорівся великий завод із виробництва моторних мастил. Зазначається, що об'єкт також зазнав атаки безпілотників.
- Міністерство оборони і підтримки ЗС Ісламської Республіки Іран заявили про нібито "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства Ісфахані.
- Повідомляється, що буцімто один дрон був збитий комплексом ППО, а два інших – потрапили в оборонні пастки і вибухнули.
- В іранських ЗМІ пишуть про причетність до атаки США й Ізраїлю. На новини з Ірану відреагували в Україні. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк констатував, що "Україна попереджала Тегеран", хоча й деталей цього інциденту не озвучив.