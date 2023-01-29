Уже даже минобороны Ирана подтвердило, что один из комплексов мастерских минобороны Ирана атаковали дронами. Между тем, россияне продолжают жить в собственной реальности. Они продолжают жаловаться из-за вроде бы фейков. 24 канал.

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В частности, российская блоггерша, проживающая в Иране, сразу же бросилась успокаивать своих подписчиков, что все "хорошо", и никакой атаки, конечно же, не было.



У россиян "пылает" из-за "хлопка" в Иране / Скриншот 24 канала

Россияне почему-то упорно не понимают собственный абсурд. Как эта блоггерша, которая в одной истории рассказывает, что на "Иран никто и никогда не нападет", но в то же время "взрывы на нескольких военных базах были".

В ОП прокомментировали мощный "хлопок"

Иран в ночь на 29 января услышал мощные взрывы. Они раздались, когда беспилотники атаковали один из центров производства боеприпасов.

Михаил Подоляк отметил, что Украина "предупреждала".

Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам.

Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПВО в Москве, окопы на расстоянии 1000 километров, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка,

– заявил Подоляк.

Украинская сторона надеется, что изменит вектор свой политический на более цивилизованный.