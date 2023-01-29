Вже навіть міноборони Ірану підтвердило, що один з комплексів майстерень міноборони Ірану атакували дронами. Тим часом росіяни продовжують жити у власній реальності. Вони продовжують бідкатися через начебто фейки, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Наслідки політики, – у Повітряних силах прокоментували нічну "бавовну" в Ірані

Зокрема, російська блогерка, яка мешкає в Ірані, відразу ж кинулася заспокоювати своїх підписників, що все "добре", й ніякої атаки, звичайно ж, не було.



У росіян "палає" через "бавовну" в Ірані / Скриншот 24 каналу

Росіяни чомусь вперто не розуміють власного абсурду. Як ця блогерка, яка в одній історії розповідає, що на "Іран ніхто й ніколи не нападе", але водночас вибухи на кількох військових базах таки були.

В ОП прокоментували потужну "бавовну"

Іран у ніч на 29 січня почув потужні вибухи. Вони пролунали, коли безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів.

Михайло Подоляк зауважив, що Україна "попереджала".

Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка в Росії: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка,

– заявив Подоляк.

Українська сторона сподівається, що змінить вектор свій політичний на більш цивілізований.