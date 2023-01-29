Это произошло после того, как азербайджанец ворвался в посольство Ирана в стране и застрелил милиционера.

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Подробности преступления

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности между соседними странами из-за обращения Ирана к многочисленному этническому азербайджанскому меньшинству, а также из-за решения Азербайджана в этом месяце назначить своего первого посла в Израиле.

На кадрах из камер видеонаблюдения, опубликованных Ираном, видно, что нападающий поспешно прибыл на место происшествия по машине и врезался в другой автомобиль, припаркованный перед посольством. Выйдя из машины с винтовкой в руке, он прошел мимо безоружного иранского охранника, сидевшего в будке, вошел в здание и открыл огонь. Он успел выстрелить в двух правоохранителей, прежде чем третий ликвидировал его.

Полиция Тегерана заявила, что уже арестовала подозреваемого.

Азербайджан эвакуирует своих послов

После нападения министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что вызвало посла Ирана в Баку, чтобы потребовать справедливости, и эвакуирует сотрудников посольства из Тегерана. Ведомство не уточнило, будет ли посольство продолжать функционировать.

Иранские власти осудили инцидент и выразили соболезнования родным погибших, но заявили, что у стрелявшего были личные, а не политические мотивы и это нельзя считать терроризмом. Между тем Азербайджан убежден и подчеркивает, что это был террористический акт.